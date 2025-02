Selvicoltura, bando da 2 milioni per l’avvio di nuove imprese

Firenze, 3 febbraio 2025 - Sarà sostenuto l’avvio di nuove imprese che operano nel settore forestale e che svolgono attività di selvicoltura. La giunta regionale, su proposta della vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi, ha appena approvato le disposizioni del bando SRE03 “Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura” complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 che conta su una dotazione finanziaria di 2 milioni.

Le nuove imprese che potranno partecipare al bando possono operare nel settore forestale e svolgere attività di selvicoltura, utilizzazioni forestali, gestione, difesa e tutela del territorio così come sistemazioni idraulico-forestali, nonché una prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi. I beneficiari potranno contare su un premio di 40.000 euro per avviare una nuova impresa forestale ed avranno tempo 36 mesi per mettere a regime il proprio piano aziendale. “Si tratta della prima volta che la Regione – ha detto il presidente Eugenio Giani - attraverso l’impiego dei fondi comunitari, mira a sostenere la costituzione di imprese in uno specifico settore che richiede una attenzione particolare, per la valenza e per l’importanza che riveste”. “Parliamo delle aree montane – ha detto la vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi - dove si mira a raggiungere una gestione forestale sostenibile, in grado di avviare quella economia circolare basata sulla valorizzazione delle comunità locali, che possa assicurare il presidio e la presenza delle imprese sul territorio. La grande presenza di superfici forestali che occupano più del 50% dell’intera regione, richiede sempre di più la presenza di imprese preparate ed organizzate per garantire il lavoro in sicurezza e con una particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio e questo bando ha lo scopo di andare in quella direzione”.