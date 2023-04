Sello Hatang a Firenze nel nome di Mandela

Firenze, 6 aprile 2023 - Sello Hatang continua a lavorare nel solco scavato da Nelson Mandela, al quale, mentre era ancora in prigione, Firenze conferì la cittadinanza onoraria, nel 1985. Nel 2012 l'assegnazione del fiorino d'oro. A Sello Hatang, presidente della Fondazione dedicata a Mandela, con il compito di non far disperdere e valorizzare il patrimonio di storia e valori consegnato da Madiba, è stata conferita nella giornata di lunedì un'onorificenza da parte della Città Metropolitana di Firenze, durante una cerimonia nella Sala Pistelli, alla presenza di Nicola Armentano, consigliere delegato della Metrocittà, della Vice Sindaco del Comune di Firenze Alessia Bettini e del Presidente del Consiglio comunale di Palazzo Vecchio Luca Milani. Hanno partecipato anche rappresentanti delle società e delle associazioni sportive, con Marco Ceccantini, presidente della Uisp, e atleti olimpici e paralimpici.

Nella pergamena consegnata a Hatang la seguente scritta: "A Sello Hatang, / che scava nel solco aperto da Nelson Mandela, / la gratitudine e il sostegno / della Città Metropolitana di Firenze / per costruire i ponti del futuro / e abbattere i muri di divisione: tutto 'sembra impossibile / finché non lo hai fatto'". Il volto di Mandela ci guarda dalla parete di un edificio della nostra città. E' uno sguardo umano e tenace, che a sua volta invita a guardare alle frontiere umane del nostro tempo che sono invece, spesso, disumane. E' uno sguardo che si posa sulla spiaggia di Cutro, sulle imbarcazioni incerte che rischiano di fare naufragio nel Mediterraneo, su quei luoghi e su quelle frontiere in cui il naufragio è già avvenuto. Un bravo autore italiano, Mimmo Sammartino, scrive di un canto clandestino che sale dall'abisso. E' proprio l'ascolto o meno di questo canto disperato che fa la differenza. Nessuno può essere considerato clandestino e tutti devono essere iscritti all'Anagrafe della vita comune. Come è difficile e necessario parlare con chi non la pensa come noi, ascoltare e persuadere: i social sono spesso il regno dell'incomunicabilità e dell'odio. E come è facile, invece, andare oltre, rimandare, non cogliere l'occasione. Sello Hatang è sudafricano. Pensiamo a quanti bambini in Africa nascono senza essere riconosciuti ufficialmente, senza avere documenti che ne attestano la data di nascita, dunque l'esistenza. Ma questa è in più in generale la piaga di chi è povero e vive come se non esistesse per gli altri. "Caro Hatang - hanno detto Armentano e Bettini - ti siamo grati per le campagne condotte in nome di Nelson Mandela ed esprimiamo questa gratitudine in una città che non vuole celebrare i ricordi per l'umanesimo che ha generato, fino ad essere prima protagonista dell'abolizione della pena di morte nel mondo, ma lavorare per essere umanamente vivi, consapevoli, vicini, radicati in una visione che salva gli altri e non lascia indietro nessuno".