Sei monumenti firmati Cavallini

Chianti invaso da grandi sculture. Le piazze di Greve, Tavarnelle e San Casciano ospitano fino al 28 ottobre "Vitality. La scultura monumentale di Sauro Cavallini nel Chianti", personale inaugurata ieri e dedicata al maestro spezzino morto nel 2016 a Fiesole. A Greve ci sono le sculture intitolate Balletto multiplo e Centauro in piazza Matteotti, mentre piazza Trento ospita Amore Universo. Davanti alla sede del Comune a San Casciano si può invece ammirare Icaro. E in prossimità del municipio di Tavarnelle ci sono I due Titani. In tutto sei opere di rara suggestione, a conferma che Cavallini è uno degli artisti più significativi della seconda metà del Novecento. Si sa che l’inserimento di una scultura in ambinete pubblico è spesso questione delicata perché non sempre riesce a instaurare un dialogo con ciò che la circonda. Ma quelle di Cavallini dimostrano il contrario giacché possiedono una naturale predisposizione di adattamento.