Sei gattini rimangono bloccati tra i tubi di scarico: salvati

Firenze, 25 giugno 2023 – Lieto fine. Stamani i vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti in via Augusto Novelli per recuperare sei gattini appena nati rimasti bloccati all’interno di una intercapedine dei tubi di scarico in un condominio.

La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta alle ore 10 ed è riuscita a salvare tutti e sei i cuccioli. I gattini sono stati quindi restituiti al proprietario e sono in ottimo stato di salute.