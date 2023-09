Segnaletica orizzontale e nuovo asfalto Attenzione ai cantieri

Ripartono i lavori di ammodernamento e manutenzione della segnaletica stradale e rifacimento del manto da parte degli operai comunali, Interessato un vasto numero di vie, con relativa necessità di interrompere o cambiare la viabilità in presenza dei cantieri. "Gli interventi programmati – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Marco Canuti – ci permettono di garantire gli standard previsti dal Codice della strada. Un investimento importante per ripristinare la sicurezza stradale per pedoni e automobilisti". Dopo i cantieri estivi nel vicolo della Barazzina e in piazza Garibaldi, si riparte con la segnaletica orizzontale oggi in via don Binazzi e domani in via Papa Giovanni XXIII e via Ho Chi Minh. Da lunedì 11 sarà riasfaltato il tratto di via degli Scopeti tra il civico 6 e la Cassia. Dal 14 settembre gli operai lavoreranno su via Morandi e via Matteotti a Tavarnuzze, nonché sul tratto di via della Repubblica tra la Cassia e via Gramsci. Numerose le strade dove verranno ridisegnate nelle prossime due settimane le strisce sull’asfalto. Attenzione alle deviazioni del traffico e ai divieti, segnalati via via sul posto.

Ma.Pl.