Sedici progetti per Vicchio "Più bella e digitalizzata"

di Nicola Di Renzone

Nell’attesa di capire se i tagli, e gli spostamenti, di risorse Pnrr in merito ai piani urbani integrati avranno conseguenze su Vicchio, il Comune ha preparato un aggiornamento che riassume e dettaglia i 16 progetti che ne fanno parte. Il totale degli interventi previsti sfiora i 7 milioni di euro (per la precisione 6.962.783 euro), quasi interamente coperti dai fondi Pnrr: la quota complessiva di cofinanziamento del Comune è infatti di poco inferiore a 300mila euro (299.255 euro): nello specifico sono undici i progetti che riguardano il settore dei Lavori pubblici (6.662.641 euro) e cinque quelli relativi alla digitalizzazione (300.142 euro). L’intervento più corposo, il cui soggetto attuatore è Casa Spa, prevede la realizzazione in località Paretaio di dieci alloggi di edilizia residenziale pubblica e di un centro operativo per servizi essenziali alla popolazione del valore di oltre 3 milioni e 300mila euro.

Da segnalare tra i principali interventi anche quello per il miglioramento ambientale della piscina comunale e del lago di Montelleri, il cui importo complessivo è di 1,6 milioni di euro di cui quasi 270mila euro (268.255 euro) verranno cofinanziati dal Comune. E sempre in tema di opere pubbliche anche quelle al ponte in località Ponte a Vicchio (500mila euro) e al ponte Trasassi (250mila euro), insieme al consolidamento di tre frane: in località Carbonaia (250mila euro di cui 8mila di cofinanziamento del Comune), a Vitigliano e Pesciola (250mila euro) e a Paterno (265mila euro).

Non solo lavori pubblici, però: sono cinque i progetti interamente finanziati nell’ambito della digitalizzazione: oltre 155mila euro serviranno a migliorare l’esperienza del cittadino nei servizi pubblici, quasi 122mila per la migrazione al Cloud, ancora: 14mila euro per l’estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale, circa 5.500 euro per l’adozione dell’app "Io" e poco più di 3.400 euro per l’adozione della piattaforma "Pago Pa".

Allo stato attuale il Comune di Vicchio ha già concluso quattro interventi finanziati da fondi Pnrr: il rifacimento di viale Beato Angelico e di viale Mazzini, la sostituzione degli infissi alla scuola media e la riparazione a Ponte a Vicchio. ma ce ne sono altri quattro progetti in attesa di finanziamento. Il sindaco Filippo Carlà Campa, ricorda che si tratta di investimenti e interventi che cambieranno il volto di Vicchio, che sarà anche più digitale. Interviene anche l’assessore Franco Vichi: "Dopo aver svolto i bandi di gara, con l’ok di Invitalia, nel mese di settembre i progetti si trasformeranno in cantieri e lavoro. Sarebbe utile che il governo battesse un colpo per chiarire cosa è finanziabile da Pnrr e cosa va spostato ad altri fondi".