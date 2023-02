Sede di Forza Italia imbrattata a Firenze, Marco Stella: “Rispondiamo con un sorriso”

Sede di Forza Italia a Firenze imbrattata, la scritta sulla vetrata

Firenze, 16 febbraio 2023 – Vandali in azione a Firenze. La sede di Forza Italia in viale Corsica è stata imbrattata con una scritta sulla vetrata. Lo rende noto il capogruppo azzurro in Consiglio regionale Marco Stella. “Ormai sono sempre le solite parole, i soliti slogan che dopo decenni vengono ripetuti senza timore di cadere nel ridicolo - sottolinea Stella in una nota -. Noi rispondiamo con un sorriso”. Stella spiega che sono state avvertite “le forze di polizia e andremo a sporgere formale denuncia. Spiace constatare che ancora nel 2023 c'è chi pensa che fare politica sia vandalizzare sedi di partito, è penoso”.

Solidarietà di Fratelli d’Italia. “Esprimiamo la nostra solidarietà al partito fiorentino e al capogruppo in Consiglio regionale Marco Stella. Ci auguriamo che le Forze dell’Ordine individuino immediatamente i colpevoli. Nessuna tolleranza verso chi propugna odio e violenza". Lo dichiarano i capigruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale e a Palazzo Vecchio, Francesco Torselli e Alessandro Draghi, e il coordinatore fiorentino di FdI Jacopo Cellai.