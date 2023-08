Secondo ponte sull’Arno Si riparte La Metrocittà affida l’incarico

Secondo ponte sull’Arno: si riparte da (quasi) zero. Ma almeno si riparte. L’infrastruttura tanto desiderata dal Valdarno fiorentino per risolvere il problema del traffico legato all’unico attraverso del fiume, apre un nuovo capitolo. La Città metropolitana aveva ottenuto quasi tre anni fa dalla Regione un contributo di 200 mila euro per aggiornare il progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione del nuovo ponte. Solo nello scorso autunno ne erano state approvate le modalità di erogazione. Ora la Metrocittà ha affidato l’incarico a un raggruppamento temporaneo di professionisti con capofila lo studio ACS Ingegneri. Si tratta degli stessi professionisti che si erano già occupati del progetto preliminare dell’opera. Un progetto ormai datato: l’allora Provincia avviò il concorso di progettazione nel 2008, poi concretizzato nel 2012. L’allora vincitore, un altro raggruppamento temporaneo di professionisti di cui faceva parte lo stesso ACS Ingegneri, presentò il progetto nel dicembre del 2013.

Ma da allora il ponte, tra burocrazia e ritardi, non è mai stato realizzato e ad oggi, ammette la Città metropolitana "quel progetto non risulta più adeguato alla vigente normativa e necessita pertanto di un aggiornamento". Grazie al contributo regionale ottenuto a seguito di un accordo di programma, la Metrocittà ha affidato il lavoro per un costo complessivo di 175.094,40 euro e 90 giorni di tempo per presentare il nuovo progetto rivisto, modificato e aggiornato. Il luogo dove realizzarlo è lo stesso: circa 500 metri più a valle dell’ esistente.

Il progetto prevede, seppur da aggiornare, una struttura a doppio arco di circa 230 metri di lunghezza da collegare poi alla viabilità sulle due sponde. Di recente sia il Movimento Consumatori che la consigliera regionale Elisa Tozzi hanno chiesto di sbloccare l’opera e ripartire con la progettazione di un’infrastruttura per il traffico su due ponti invece che sull’attuale attraversamento, riducendo code e smog.

Manuela Plastina