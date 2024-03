Secondo ponte di Matassino, niente finanziamenti. E’ polemica

Tra i progetti finanziati dall’accordo sui Fondi per lo Sviluppo e la Coesione, sanciti dalla firma tra Governo e Regione durante la visita della premier Meloni, manca il secondo ponte di Matassino. "Un’occasione persa – critica Enrico Buoncompagni, candidato sindaco per Figline e Incisa con una lista civica -. A farne le spese sono i cittadini del Valdarno costretti a sopportare livelli di traffico assurdi per la presenza di un unico ponte, ma anche le tante imprese che già operano o che intendono affacciarsi alla città". Ancora una volta, dice, "le istanze del territorio non riescono a prevalere nelle stanze del partito. Serve sapersi battere nelle sedi che contano a prescindere dai colori politici. L’interesse di Figline e Incisa deve sempre prevalere". Replica duramente il sindaco Giulia Mugnai (di cui Buoncompagni è stato vice fino a un anno fa): "Il Fondo ha finanziato opere di importanza presenti da anni nella programmazione della Regione. Il secondo ponte fino al 2021 non poteva nemmeno essere inserito tra le opere strategiche perché congiungeva una viabilità comunale con una provinciale, entrambe di rango inferiore al livello richiesto. Con la realizzazione della variante in riva destra che ha riclassificato la strada e grazie al pressing della mia amministrazione, il secondo ponte è diventato un’opera strategica per la Regione, inserita nella sua programmazione. A quel punto è stato possibile finanziare un nuovo progetto da 250mila euro".

Manuela Plastina