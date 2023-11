Se l’arte bussa alla porta di casa. Spettacoli nei pianerottoli alle Piagge. E gli show arrivano anche nelle Rsa

L’arte non ha confini, e per arrivare a tutti lascia i palcoscenici e approda fin sui pianerottoli di una Nave alle Piagge.

Komorebi, parola giapponese che indica la luce che danza tra le foglie, dà il titolo alla rassegna d’autunno che Stazione Utopia ha ideato per l’Autunno Fiorentino del Comune. Komorebi propone alle Piagge, nella residenza per anziani Il Giglio e al Parc un ciclo di azioni performative prediligendo luoghi inconsueti dove favorire la relazione con il territorio e le comunità.

"Un progetto che porta la luce dell’arte nelle case popolari e nelle Rsa attraverso danza, performance e laboratori, per connettere e creare ponti tra questi luoghi e la comunità" ha detto la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini presentando la rassegna a Palazzo Vecchio insieme, tra gli altri, a Saverio Cona, presidente e direttore artistico Stazione Utopia.

Il 7 novembre dalle 14 alle 16.30 al Parc il coreografo Pablo Girolami conduce i partecipanti dai 18 ai 78 anni, in un percorso intitolato ‘1878’. Un laboratorio di comunità e finalizzato a pratiche di esplorazione del movimento, aperto a tutti. In collaborazione con l’Associazione Ieri oggi e domani che si occupa di promozione sociale, l’11 novembre dalle 15.30 alle 18.30 la danza contemporanea irrompe al condominio di via Liguria 10, uno degli edifici del complesso Le Navi. L’edificio viene abitato da Questioni di condominio che inanella 9 microdanze su 4 pianerottoli, trasformati per l’occasione in spazi performativi in cui gli abitanti e il pubblico in genere sono invitati a sperimentare una forma inedita e intima di spettacolo dal vivo.

Komorebi torna al Parc il 19 novembre con un doppio appuntamento. Alle 11 si apre Confini, il laboratorio partecipato e ispirato alle Metamorfosi di Ovidio, rivolto a studenti con diverse abilità e cittadini. Alle 16.30 un laboratorio con Beatrice Ciattini e Niccolò Poggini del Nuovo Balletto di Toscana e a seguire lo spettacolo Pierino e il lupo.

Nei pomeriggi del 22 e 23 novembre la rassegna Komorebi si sposta all’Rsa "Il Giglio" con due laboratori-spettacolo di danza contemporanea dedicati agli ospiti della struttura, ai loro caregivers e al pubblico.

Il 22 novembre alle 15.30 è la volta di Get the show, laboratorio spettacolo che chiede ai giovani danzatori di interrogarsi sul tema del ricordo. Il 23 novembre alle 15.30 la rassegna si chiude con Baldanza, uno spettacolo esito del laboratorio dedicato a cittadini senza limite di età e background e danzatori, tenuto da Aldo Nolli e Carmine Catalano.

