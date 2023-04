Se la società sdogana ormai ogni violenza

Sandro

Rogari

Ma che succede ai nostri ragazzi? Intendo ragazzi in senso stretto: adolescenti o poco più. I furti, le rapine dilettantesche, le violenze gratuite sono all’ordine del giorno. E spesso riguardano ragazzi provenienti da famiglie perfettamente integrate; con genitori che svolgono regolarissime attività; senza problemi economici reali. Perché quando si tratta di marginalità sociale, la risposta è pronta: manca l’essenziale e se lo procurano come possono. Non sempre è così, ma questa è una parziale verità.

Quando invece i ragazzi che delinquono appartengono a famiglie borghesi, nasce il problema e, soprattutto, non ci soccorre la somministrazione di risposte facili. Le risposte sono complesse ma, a mio avviso, hanno una causa prioritaria da ricondurre ai messaggi continui, ripetuti, sistematici di violenza e sopruso che raggiungono i ragazzi. Nella loro mente, la fiction, la realtà virtuale hanno confini sempre più labili con la concretezza delle persone, la realtà della vita quotidiana, il dolore o l’umiliazione reali che un sopruso infligge alla persona. La violenza è divenuta un lessico quotidiano. Non riguarda solo trasmissioni o messaggi social specifici. Riguarda un qualsiasi telegiornale. Quello che un tempo si chiamava il comune senso del pudore e riguardava l’esposizione di innocentissime nudità, oggi dovrebbe essere ripristinato e riguardare i ben più gravi reati di violenza nelle sue forme. Siamo passati da un’età in cui si stabilivano addirittura le fasce di età – assai discutibili – per l’accesso a un film alla completa liberalizzazione di immagini e vicende incentrate sul sopruso e sulla violenza. Ma quale devastante impatto queste storie di ordinaria aggressione, con il male fisico e morale distribuito a mani libere, possano avere sull’animo di un adolescente che conosce quanto gli arriva dai mezzi di comunicazione di massa sembra non essere un problema.

Ammettiamo pure che i genitori facciano sempre il loro dovere appellandosi alla pedagogia del rispetto dell’altro, del ripudio della violenzai. Come possono arginare altri messaggi, contraddittori, quando per un adolescente la differenza fra fiction e realtà è labile e incerta? Come possono contrastare la continua rappresentazione della violenza nei loro figli?