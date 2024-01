Se la matematica è un’opinione

Dunque, in politica anche la matematica è un’opinione. Capita infatti che a Firenze arrivino 60 militari in più per l’operazione "Strade sicure", e su questo siano tutti d’accordo: sono proprio 60. Ma quando si vanno a contare gli altri uomini in divisa, c’è chi ne vede sul territorio un battaglione più di prima (Donzelli), e chi ne vorrebbe altri, ma alla fine certifica di averne addirittura meno di un anno fa (Palazzo Vecchio).

In attesa di un giurì che chiarisca la diatriba, cogliamo dalla vicenda il bicchiere mezzo pieno: la (in)sicurezza in città non è una percezione, uno stato d’animo, una malattia dello spirito, ma un problema vero. Da cui discende la necessità di una maggiore presenza di forze dell’ordine. Tante e di ogni tipo: polizia, vigili urbani, carabinieri, finanzieri, forestali, guardie giurate. Persino i boy scout se avessero in tasca almeno una fionda. Bene. Perché, come dicono le statistiche, ciò che è percepito in tema di criminalità, è proprio quello che succede.

Anzi, meno, visto che tanti reati "minori" non vengono neppure denunciati perché si sa benissimo che nessuno perde tempo a cercare i colpevoli. E quando Ps o Cc li cercano e li trovano, spesso li liberano: in nome della legge.

Il fatto poi che siamo in ottima compagnia con altre città, non consola affatto avendo sempre cercato (o creduto)

una nostra diversità positiva, per usare una definizione di Berlinguer. Detto questo, teniamoci stretto il bicchiere mezzo pieno di questo diffuso risveglio locale sul tema, anche se frutto probabilmente di un momento "sospetto": la lunga volata che ci porterà alle urne il lontano 9 giugno. Come sappiamo tutti, questi periodi sono portatori ad ogni latitudine politica di accresciute "sensibilità".

Con una riserva positiva in questo caso: che chiunque vinca, si troverà nelle strade almeno 60 soldati in più, e forse non solo. Matematica, non un’opinione.