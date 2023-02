Se la danza è ’Democrazia del corpo’

di Giulio Aronica

Ricercare, condividere, emozionarsi. Conferma la sua vocazione di spazio sperimentale e aperto al pubblico il Cango Cantieri Goldonetta, il "teatro-città" dell’Oltrarno che festeggia il suo ventesimo anno di attività ospitando gli artisti più celebrati e significativi della scena nazionale e internazionale.

Il progetto diretto da Virgilio Sieni, appena riconosciuto dal Ministero della Cultura come uno dei due centri nazionali di produzione della danza, presenta una stagione ricca di appuntamenti: la prima parte de "La democrazia del corpo", in programma dal 10 febbraio al 12 maggio, si intitola "Da dove rifarsi?" ed è composta da sedici titoli - per trentadue repliche complessive - che indagano la danza, la musica, la parola e le immagini attraverso i linguaggi del corpo e le arti performative. Un’esperienza artistica, culturale e partecipativa che prevede al termine degli spettacoli dialoghi e incontri con i protagonisti, moderati da critici del settore, in grado di suscitare nel pubblico una riflessione ragionata e condivisa sull’opera vista e sui più recenti sviluppi dell’arte performativa contemporanea.

Tanti gli ospiti che saliranno sul palco di Cango: dalla compagnia MK, che apre la rassegna venerdì accompagnata dalla musica elettronica di Lorenzo Bianchi Hoesch e i canti della tradizione araba di Amir ElSaffar, ai coreografi Alessandro Sciarroni e Saburo Teshigawara, recentemente premiati con il Leone d’Oro alla Carriera alla Biennale; da Armando Punzo, fondatore della storica Compagnia della Fortezza e prossimo a ricevere il premio alla carriera a Venezia ‘80, al gradito ritorno della Compagnia Enzo Cosimi e della svizzera Yasmine Hugonnet.

Nel programma, sono previsti anche laboratori per aspiranti danzatori e danzatrici condotti da alcuni dei coreografi presenti in cartellone, come Jurij Konjar, Marta Ciappina e Thomas Hauert.

Un percorso ambizioso, variegato e stimolante, che ha ricevuto il sostegno anche di Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio e Comune di Firenze: "Cango si conferma da vent’anni la casa degli artisti e dei fiorentini - sottolinea l’assessore alla cultura Alessia Bettini - La Democrazia del corpo propone anche quest’anno un cartellone che esplora la varietà delle discipline artistiche e si rivolge al pubblico con prezzi e modalità di fruizione accessibili a tutti".