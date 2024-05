Se la ’chiamata alle armi’ può far gioco ai dem. Incognite ballottaggio

E ora che succede? Premessa: un sondaggio non è certo una sentenza, specie se basato su appena 800 risposte, ma certo in casa Pd i vertici qualche domanda iniziano a porsela.

E se ieri alcuni esponenti, refrattari a farsi virgolettare le riflessioni, sbottavano così: "Inutile fare una campagna sull’antifascismo quando c’è una città bloccata dai cantieri e non si trova una casa a meno di mille euro al mese...", qualcun altro si lasciava scappare mezzi sorrisi. Perché, dicono in alcuni ambienti dem, "un sondaggio che ci dà in grossa difficoltà può servire a scuotere il centrosinistra, una sorta di ’chiamata alle armi’ per non disperedere voti e lasciare Palazzo Vecchio alle destre". Ci sta come ragionamento mentre sulla sponda opposta ragionano così: "I nostri elettori potrebbero esaltarsi scoprendo che per la prima volta ce la possiamo giocare davvero. E potrebbero aiutarci nel rush finale". Si vedrà. Magari hanno ragione tutti e due o forse nessuno.

Ma restiamo al sondaggio e ai possibili scenari.

Il centrosinistra, se le cose stessero come recita la ricerca di Pagnoncelli, dovrebbe cercare di ricomporre i cocci dopo il primo turno. Alcuni sembrerebbero potersi... riappiccicare da soli. Una buona parte dei sostenitori della sinistra critica di Palagi, data al 5%, potrebbero scegliere quello che a loro modo di vedere è il ’male minore’, cioè appunto Funaro.

Lo stesso potrebbero fare almeno una parte dei pentastellati (dati sotto il 4%). Ma parliamo di alcune migliaia di voti. Potrebbero bastare al Pd per dormire sonni tranquilli? Non proprio. Una buona dose di sonnifero potrebbe arrivare dall’oltre 90% degli elettori delreiani che al ballottaggio resterebbero secondo Ipsos con il centrosinistra ma la domanda sorge spontanea: dopo che sono volati per mesi gli stracci tra dem e Firenze democratica e soprattutto dopo che la ’beniamina’ Cecilia è stata silurata dalla giunta Nardella siamo certi che i fiorentini filo-Del Re sarebbero così disposti a votare Funaro? Forse molti sceglieranno il mare, maligna qualcuno.

Quanto al boccone grosso, i saccardiani di ’Al centro con Stefania’ dati ora a un ghiotto 11,5%, le incognite si sprecano. Gli elettori sembrano spaccarsi quasi a metà tra Funaro e Schmidt ma Renzi nelle ultime ore ha continuato a sparare bordate ai dem.

A Firenze, le sue parole, "abbiamo un’amministrazione pubblica che mette decine di milioni di euro sullo stadio. I soldi delle tasse si mettono per le scuole, per le buche nelle strade, per gli ospedali, per la sicurezza, non per lo stadio. Nardella ha fatto questo investimento sullo stadio soltanto perché pensava di prendere voti. Questo è populismo da quattro soldi. È un accattone dei voti a mettere i soldi dei cittadini sullo stadio. Ma è una cosa che non si può fare, non è giusto. E poi i fiorentini non è che ci cascano". Accorpamento quindi impossibile o quasi.

Tra l’altro c’è un’interessante proiezione Ipsos. Se al secondo turno vince il centrosinistra senza apparentamenti a Saccardi vanno tre onsiglieri, due se s’impone il centrodestra da solo. Se Saccardi si apparenta con Funaro che vince al ballottaggio di consiglieri ne fa sei ma li farebbe anche alleandosi con un eventuale Schmidt vincente il 24 giugno.

Infine: se Saccardi va con Schmidt ma vince Funaro la vicepresidente della Regione ottiene 4 poltrone. Stessa cosa per lo scenario opposto.

Emanuele Baldi