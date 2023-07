Se il rilancio della città è fermo al palo

Gabriele

Canè

Partiamo dai numeri. Impressionanti.

Circa 13mila alloggi non sono più abitati dai fiorentini, ma adibiti ad affittacamere. Compresi

i 3200(!) che si sono aggiunti

dal primo giugno, quando il sindaco ha annunciato che verrà messo uno stop ai cambi di destinazione. Parliamo di numeri ufficiali, ovviamente, di una popolazione virtuosa. Ma siccome viviamo in un Paese che ogni anno viaggia sui 100 miliardi di evasione per la sole imposte sui redditi, beh, è lecito pensare che ai quei 13mila se ne possano aggiungere parecchi altri. Stiamo stretti, e arriviamo a 20mila. Una città. Uno svuotamento di migliaia di vani. Una transumanza di popolazione che lascia casa per guadagnare (giustamente) andando in periferia, nei comuni limitrofi, quelli che di questo passo diventeranno

il capoluogo con Firenze trasformata in sobborgo turistico: la Disneyland del Rinascimento. Cosa già successa a Venezia che ora ha meno di 50mila abitanti, mentre Mestre sfiora i 90mila. Dopo i numeri,

le considerazioni.

Primo. L’idea coltivata nel lockdown di riqualificare Firenze, è al palo. Nei fatti. Il mangificio rimane, e la città, non solo il centro, si svuota di fiorentini per lasciare posto al popolo dei trolley. Non succede solo qui, a Roma forse è ancora peggio, ma questo non consola né giustifica: il livello dell’accoglienza si abbassa, quello del degrado inevitabilmente è destinato ad alzarsi. Chiude l’Harry’s, apre una paninoteca: è un caso, ma succede. Secondo. Oltre ai numeri, impressiona il fatto che da questa situazione non si tornerà indietro. Bene che vada sarà fermata l’emorragia, ma chi ha scelto di affittare continuerà a farlo, e dunque questo è, e sarà il volto della città. Terzo, Palazzo Vecchio darà uno stop. Perfetto. Ma forse era meglio annunciarlo e farlo subito. Se si può, allora, lo si faccia anche domani. Per fermare lo tsunami. Per qualche trolley in meno, e un po’ di Firenze in più.