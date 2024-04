Se il nemico è ogni giorno più baby

Canè

Non è ancora chiaro se la sicurezza sia una questione di destra o di sinistra. Di sicuro è un problema complesso, delicato. Trasversale. Che alle sue caratteristiche convenzionali ne sta aggiungendo una nuova, inquietante: quella anagrafica. Il crimine, infatti, non è più solo un pascolo per adulti. Magari. Il dato fornito dal questore Auriemma di un minore al giorno arrestato nel 2023 non stupisce se ripensiamo ai fatti di cronaca che si succedono in città e in provincia. Un’escalation, con frenatina, pare, a inizio ‘24. Parliamo delle baby gang di quartiere, quelle che taglieggiano i coetanei per un cellulare. E parliamo di furti e rapine, che rientrano in parte nella casistica precedente, ma sconfinano soprattutto in attività esattamente uguali a quelle dei grandi. Sarà stato il covid. Sarà il lungo isolamento da lockdown. Sarà l’alienazione da social. Saranno le famiglie sempre più assenti.

Sarà quel che vi pare, ma parliamo di azioni che non sono state derubricate a ragazzate di un’era difficile, ma nel codice penale restano reati. Che spesso nascono da altri reati, tipo la clandestinità. Perché questi minori, termine che può far pensare a bambini soli e smarriti, sono in realtà ragazzi a volte maturati nelle difficoltà sociali, e ancor più nelle migrazioni da paesi lontani, salvati dalle onde del mare, ma non dalla vita da marciapiede, senza rete (legale), senza controlli. Nel colabrodo del sistema di accoglienza, quello che qualcuno vuole a braccia aperte, altri meno, ma nel dubbio sembra non avere né i mezzi, né la volontà per funzionare. Certo, bisogna fare di tutto per capire, includere, educare. Chi vuole farlo, ovviamente. Senza dimenticare, però, che di fronte a fatti criminali le storie personali spiegano, ma non giustificano. Lo sanno bene le forze dell’ordine che per la nostra sicurezza rischiano ogni giorno la pelle. Contro un nemico ogni giorno più baby.