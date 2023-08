Se i rischi diventano preziosi

L’ economista P. Drucker sosteneva che "nella vita ci sono rischi che non possiamo permetterci di correre e ci sono rischi che non possiamo permetterci di non correre". Il rischio è la possibilità o la probabilità che si possano verificare eventi indesiderati e imprevisti con conseguenze negative su noi stessi.

Il rischio assume valore se le scelte fatte sono il risultato di un libero atto della nostra volontà. Tutti noi abbiamo avversione per il rischio e la domanda di sicurezza è sempre più diffusa : rischi ambientali, legati alla incertezza economica, alla salute e alla alimentazione, rischi legati alla criminalità sempre più presente. Se non è possibile assicurarsi contro i rischi ambientali non è possibile farlo nei confronti di quelli che toccano la nostra esistenza. Certo saper analizzare e affrontare i rischi è fondamentale nel lavoro e nella vita ma eliminarli tutti è impossibile. La diffusa convinzione che correre rischi voglia dire agire con noncuranza o spensieratezza ha contribuito a circondare di dubbi più o meno fondati questa parola, ha portato spesso all’astenersi da trovare soluzioni ai problemi dimenticando che la vita è una successione di scelte a fronte di perplessità e interrogativi che accompagnano le nostre relazioni.

Non solo esisterà sempre una componente di incertezza in tutte le attività umane ma questa imprevedibilità potrebbe anche determinare la possibilità di cambiare il corso delle cose e disegnare un futuro migliore con fiducia e senza paure. Infatti i rischi se da una parte indeboliscono le nostre certezze dall’altra possono contribuire alla costruzione della personalità e alla accettazione di ogni conseguenza derivante da un nostro comportamento soprattutto quando questo è frutto del desiderio di esercitare la propria libertà.

Essere consapevoli di fare parte di questa società, vuol dire accettare il senso della precarietà e di vulnerabilità, vuol dire imparare a considerare il rischio quel tempo nel quale siamo chiamati a far interagire le nostre attese con la ragione e con i sentimenti. Qualcuno ha detto che "la persona che non rischia nulla non fa nulla e non è nulla e ha perso la sua libertà perché ha rinunciato a vivere". Il rischio quindi è un po’ come l’aria, lo respiriamo in ogni istante della nostra vita senza che ce ne possiamo rendere conto.