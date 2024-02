Se i cani abbaiano nel condominio

Luca

Santarelli

Gentile Avvocato

vivo in un piccolo stabile in periferia, siamo cinque condomini senza amministratore. Abbiamo tutti animali domestici, evidenzio questo aspetto perché di primaria rilevanza. Due

famiglie non hanno figli e lavorano tutto il giorno, molto spesso escono la mattina presto per tornare la sera. I loro cani, quando lasciati soli, abbaiano moltissimo e questo ci preoccupa per loro

e comunque arrecano molto disturbo? Che fare? Grazie per la risposta.

Gentile lettore,

il primo passaggio è parlare con i diretti interessati, segnalare loro il problema, la preoccupazione e il disturbo che viene arrecato allo stabile. Spero che questo possa risolvere o ridurre il problema. Se invece non dovessero sortire effetti, ahimè non rimangono che le vie legali. Una diffida prima di tutto… sperando che capiscano che la vicenda sta generando pratiche impegnative

anche economicamente. Se anche dopo questo passaggio dovesse persistere l’indifferenza dei diretti interessati, i professionisti che la assisteranno decideranno strategia e strumenti processuali da utilizzare. Questo attiene la gestione del disturbo voi arrecato, ma anche questi poveri cani

meritano le nostre attenzioni. In questo caso potrebbe contattare i numeri della Polizia Municipale

valutando che l’abbandono del cane non è solo quello assoluto ma anche

ma anche l’indifferenza, la trascuratezza, la mancanza di attenzione e il disinteresse verso l’animale (parole della Corte di Cassazione). Auspico che questa rubrica venga letta dai suoi vicini, perché restare indifferenti alle vostre lamentele avrebbe due

risultati sicuri: voi continuerete ad avere disturbo, ma i suoi vicini andranno incontro a problemi rilevanti che potrebbero coinvolgere il codice penale.

