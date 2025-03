Se gli artisti parlano con i colori

’Parlando con i colori – Speaking Through Colour’. È il titolo della mostra sul colore e su come gli artisti lo usino per comunicare con le opere di i John Griffiths in dialogo con le opere della Collezione Levett, organizzata da The British Institute of Florence, negli spazi Sotto al British di Lungarno Guicciardini 15.

La mostra si inaugura domani dalle 18,30 alle 21 e unisce i dipinti dell’artista anglo-fiorentino John Griffiths (1970-2015) con alcuni dipinti di artiste di primaria importanza dell’Espressionismo astratto americano provenienti dalla Collezione Levett. Con una profonda conoscenza della tavolozza dei colori, della composizione e della luce, gli artisti presenti in mostra comunicano pensieri ed emozioni, condividono ritratti di persone amate o paesaggi attraverso un sensibile e sapiente uso del colore.

O.Mu.