Se Babbo Natale cede il posto al Black Friday

Canè

La notizia è interessante: in una quinta elementare ci sono ancora bambini che credono a Babbo Natale. Nella classe di una scuola primaria di Coverciano, 6 sì, 6 no e un paio di astenuti. Credono, o meglio credevano, visto che l’insegnante ha fatto un quiz con la seguente domanda: "Chi di voi crede ancora a Babbo Natale?". Come dire: c’è qualche bambino rimasto un po’ indietro che ci crede ancora? Bel colpo. Così siamo andati 12 a zero, e ciao Babbo Natale, renne, fabbrica dei giochi. Ciao fantasia, biscotti sul tavolo di cucina, letterina. Roba che è riuscita a sopravvivere a Internet e ai social e che dovrebbe essere tutelata dalle sovrintendenze e blindata come patrimonio dell’Unesco. Macché. Del resto, che questa festa e relativi personaggi non fossero più tanto popolari, lo si era già capito quando l’Università europea di Fiesole aveva deciso di abolirla. Giusto. Poco inclusiva, roba vecchia, delle nostre radici, cultura, tradizione. Anche religione, ma questa è meglio nemmeno evocarla. Non a caso l’hanno di fatto eliminata anche dai calendari dell’Avvento, quelli con i cioccolatini da mangiare uno al giorno dal primo dicembre al 25. Il periodo dell’Avvento, appunto, cioè dell’attesa della nascita di Gesù. Fateci caso. Nei supermarket ne trovate di mille tipi, ma solo pochissimi marchi hanno conservato la vecchia dizione. Gli altri non ne fanno cenno. Non si sa mai. Ovvio che presto dovremo intervenire in modo inclusivo anche sul Capodanno, una data del calendario gregoriano che fa riferimento alla nascita di Cristo. Ma per altri mica è così. Per gli islamici, ad esempio, è l’anno 622 non il 2023. Insomma bisogna fare qualcosa. Spostare Halloween al 25 dicembre può essere un’idea che va bene a tutti. E per i regali? Semplice: black friday al posto di Babbo Natale. Solo un clic ,consegna in un giorno, niente letterina, niente slitta. E soprattutto, niente quiz.