Scuole, sport e verde Ecco i fondi Investimenti per oltre tre milioni

Scuola, sport, cimiteri, viabilità, parcheggi, aree verdi. Sono le principali aree di intervento delle opere pubbliche, investimenti oltre 3,5 milioni di euro, previste dal Comune di Greve.

Scuole. È stato finanziato il primo lotto della ristrutturazione della primaria "Domenico Giuliotti" per un intervento da 800mila euro mentre per la riqualificazione del campus scolastico di Strada in Chianti, che comprende la primaria "Giulio Bucciolini" e la scuola dell’infanzia "Zanobi da Strada", saranno spesi 90mila euro. Sarà rifatta anche la pavimentazione della scuola dell’infanzia "Nino Tirinnanzi" di Greve.

Sport. È di circa mezzo milione di euro l’importo destinato alla riqualificazione del Palazzetto dello sport di Strada in Chianti mentre una spesa di circa 650mila euro è stata richiesta per il primo lotto della riqualificazione dell’area sportiva di Greve. Finanziati interventi da 260mila euro anche per l’illuminazione degli stadi di San Polo e Strada. Altra opera messa in campo è la sostituzione del manto erboso negli impianti di Greve e San Polo per una spesa pari a 35mila euro.

Cimiteri. Qui sono state stanziate risorse per oltre 630mila euro a favore dei cimiteri di Panzano, Strada e Greve. Le opere di manutenzione straordinaria riguardano il rifacimento della copertura delle cappelle di Panzano e Strada, la riqualificazione del vialetto e dell’ascensore del cimitero di Greve.

Parcheggi. Nuovi posti auto saranno realizzati nei parcheggi di via Sandro Pertini, Passo dei Pecorai e via di Rubbiana a San Polo in Chianti per 300mila euro.

Viabilità e verde. Oltre 120mila euro saranno spesi per il rifacimento di via della Calosina e strada di Tizzano in compartecipazione con il Comune di Bagno a Ripoli. Inoltre prosegue l’opera di valorizzazione e riqualificazione delle aree verdi di via Danimarca, via Jacopo da Strada e Sant’Anna con l’acquisto di nuovi arredi funzionali sia ai giardini pubblici, sia al nido comunale di Greve. Costo 61mila euro. 80Mila euro andranno per la sostituzione delle piante.