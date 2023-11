Scuole sicure. I fondi regionali per l’asilo di Londa

Arrivano i soldi per la materna di Londa. Il Consiglio regionale ha approvato la terza variazione del bilancio dove sono stati stanziati alcuni contributi, per la realizzazione di opere strategiche. Tra questi 500mila euro per la messa in sicurezza della scuola di Londa. "L’intervento - dice Cristiano Benucci (foto), consigliere regionale di riferimento per la Valdisieve e del Valdarno - rischiava di non essere realizzato per l’impossibilità del Comune di garantire il cofinanziamento. La Regione garantirà a Londa una scuola sicura. Ringrazio Eugenio Giani, che conferma l’attenzione verso i piccoli comuni. La sicurezza delle scuole è sempre stata una priorità per l’amministrazione regionale che investe risorse importanti nell’edilizia scolastica". Leonardo Bartoletti