Scuole, sciopero a macchia di leopardo. Trasporti a metà, nelle aziende boom di adesioni

Classi che hanno svolto lezione regolarmente, altre che invece non sono proprio entrate. Sciopero generale particolarmente a macchia di leopardo, almeno nelle scuole. Se per esempio all’Iis Cellini-Tornabuoni il dirigente Gianni Camici ha dovuto "sospendere l’attività didattica per la mancanza di collaboratori scolastici", al classico Galileo la scuola è rimasta aperta. In via Martelli c’è stato un 20% di adesioni, "ma le classi sono entrate tutte, perchè almeno un’ora di lezione l’abbiamo assicurata", fa sapere la preside Liliana Gilli. Tutto regolare all’alberghiero Buontalenti, dove "solo in 8, tra docenti ed Ata, hanno incrociato le braccia", informa la dirigente Maria Francesca Cellai. All’Iiss Peano un plesso chiuso, mentre negli altri due si è fatto regolarmente lezione. Al Marco Polo, liceo linguistico ed istituto tecnico del turismo, "c’è stata una buona partecipazione, intorno al 30-40%", dice il dirigente, Ludovico Arte. Alcune classi hanno fatto tutte le ore di lezione, altre solo alcune. O nessuna. Adesione più bassa nei comprensivi, almeno in base a quello che siamo riusciti noi a verificare. Ecco che alla secondaria di primo grado Beato Angelico tutti gli studenti hanno fatto lezione. Anche al comprensivo Barsanti adesione molto bassa. Nessun bambino dunque è dovuto tornare a casa. "In tutte le scuole della nostra provincia lo sciopero è arrivato - afferma Emanuele Rossi, segretario Flc-Cgil -. Ciascuna delle 106 scuole del nostro territorio ha in qualche modo risentito della protesta. Noi, in modo particolare, siamo scesi in piazza contro il dimensionamento delle scuole e per chiedere l’aumento degli organici".

Adesione fino al 50% nel settore trasporti con non poche difficoltà a chi si doveva spostare in autobus, treno o tranvia. "Tanti operai erano in piazza anziché in fabbrica: i numeri non li conosco ma siamo molto soddisfatti" dice Steano Angelini della Fiom Firenze. Da segnalare, poi l’adesione del 70% alla The Bridge di Scandicci, la nota azienda di alta pelletteria, mentre al Nuovo Pignone l’adesione è arrivata all’80%.