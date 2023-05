Scuole Pioggia di milioni Ecco il piano del triennio

di Fabrizio Morviducci

C’è il nodo Pettini: per la scuola di via della Pieve non si vede ancora giorno, dopo sei anni di lavori. Ma la buona notizia è che per la sistemazione delle altre scuole nel prossimo triennio ci sono 32 milioni e 369mila euro. Interventi importanti di recupero dei plessi cittadini, ma anche di manutenzione ed efficientamento energetico. Gli interventi di quest’anno hanno visto sul piatto mezzo milione di euro per la sistemazione di giardino e parcheggio della scuola Gabbrielli di Vingone, 522.130 euro per il nuovo impianto di riscaldamento della Rodari, 300.470 euro per l’impianto di riscaldamento della primaria Gabbrielli, 170mila euro per illuminare a led la Dino Campana di via Allende grazie ad un piano di efficientamento energetico finanziato dal Pnrr. Anche i prossimi nuovi lavori hanno l’obiettivo "di ottenere un notevole risparmio energetico e di adeguare i livelli di illuminamento ai requisiti normativi e di sicurezza, oltre ad una notevole riduzione delle operazioni di manutenzione negli anni". "Risparmio energetico, comfort visivo, benefici ambientali, aule sempre migliori dove studiare – ha detto l’assessore alle Opere pubbliche e vicesindaco Andrea Giorgi – questi gli investimenti che sulle nostre scuole hanno sempre priorità. Interventi come questi fanno bene all’ambiente, grazie all’abbattimento delle emissioni di Co2".

Sarà però il prossimo anno quello delle grandi spese. In ponte 7.320.000 euro per la sostituzione edilizia della scuola primaria XXV Aprile di Vingone, 6 milioni per il miglioramento antisismico, l’efficientamento energetico e l’adeguamento funzionale del plesso scolastico Gabbrielli, 2.575.200 euro per il miglioramento antisimico, l’efficientamento energetico e l’adeguamento funzionale della scuola d’infanzia Italo Calvino, 1,7 milioni di euro per il primo lotto della riqualificazione per la scuola primaria Dino Campana per lo stesso scopo. Completano il quadro ancora un milione e mezzo 1.512.000 per l’adeguamento dell’asilo nido Bianconiglio, 800 mila euro per la ristrutturazione della scuola d’infanzia Giuseppe Verdi.

Il secondo e ultimo lotto della Campana è stato messo a bilancio nel 2025, mentre per il completamento della Spinelli serviranno 4,8 milioni di euro a chiudere la pianificazione triennale di bilancio. Pesano però sulla pianificazione, i ritardi sulla conclusione del raddoppio della Pettini. Tra gli interventi in corso la costruzione della nuova Toti a San Vincenzo a Torri, che sarà scuola montessoriana d’eccellenza nell’area metropolitana; c’è attesa anche per il via della nuova Fermi. Un intervento sul quale l’amministrazione ha giocato molto della sua credibilità, e che sarà al centro dell’analisi politica in vista della nuova candidatura per le prossime amministrative. Una scelta, quella di demolire il campo Turri, che per molti è stata discutibile e che sicuramente sarà uno dei nodi del dibattito (che già si annuncia piuttosto acceso) per trovare il nuovo candidato a sindaco.