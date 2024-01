Scuole musicali. Aperte le iscrizioni per il concorso nazionale

Città della musica, aperte le iscrizioni al concorso nazionale per le scuole a indirizzo musicale. L’evento è organizzato dalla filarmonica "Vincenzo Bellini", in collaborazione con l’assessore all’Istruzione di Scandicci, Ivana Palomba (foto) e con il patrocinio della Regione. Il concorso si rivolge a musicisti provenienti da istituti comprensivi, scuole medie ad indirizzo musicale, licei musicali, scuole primarie, scuole con progetti musicali e scuole di musica. Un appuntamento pensato per valorizzare le molteplici realtà musicali presenti sul territorio italiano che quotidianamente contribuiscono alla crescita musicale di ragazzi e ragazze. In memoria del Maestro Remo Vinciguerra, presidente di giuria della prima edizione, all’interno della competizione è previsto un premio speciale in sua memoria per chi eseguirà tra i brani presentati una composizione del Maestro. Le iscrizioni si possono fare solo online, fino al 14 aprile