Scuole, maxi opera di restyling. Lavori per 90 milioni di euro: "È una priorità per il Comune"

"La scuola è una priorità per il Comune". La sindaca Sara Funaro lo ha sempre detto, in assoluta continuità con il precedente mandato. Dalle parole ai fatti perché l’amministrazione investe quest’anno circa 90 milioni di euro per i lavori di riqualificazione nelle scuole: "È il doppio dell’anno scorso", si rivendica con orgoglio. La scuola scelta per il sopralluogo è l’elementare Salviati, dove è in corso un intervento di circa un milione di euro, finanziato dal Pnrr: in quest’istituto sarà demolito l’attuale refettorio prefabbricato mentre sarà realizzata una nuova mensa, con un’attenzione particolare dal punto di vista di efficienza energetica, sicurezza antincendio e comfort acustico. La Salviati, ma non solo. Continuano i lavori di riqualificazione della Don Milani (investimento di oltre 12,3 milioni) e di realizzazione del nuovo biennio Isis Leonardo Da Vinci che aprirà a settembre (spesa di 9,7 milioni). In riferimento al Pnrr le risorse toccano i 50 milioni, cui si aggiungono i 720mila euro di finanziamenti comunali per interventi propedeutici alla realizzazione di opere Pnrr.

Sul Pnrr sono dieci gli asili nido interessati: Pandiramerino, Arcovata (cofinanziamento del Comune), Fortini, Stregatto, Pollicino, Madama Dorè, Lorenzo il Magnifico, Scoiattolo, Merlo e il nuovo asilo nido delle Cascine (cofinanziamento del Comune). C’è attenzione anche alla refezione scolastica con le risorse destinate alla realizzazione di due mense alle scuole Salviati e Matteotti per poco più di due milioni di euro.

Sempre con fondi Pnrr sono state finanziate le demolizioni e ricostruzioni della Calvino (oltre 9,7 milioni) e della Ghiberti (oltre 23 milioni). Sono poi in corso interventi propedeutici finalizzati a realizzare due asili volano presso la Guicciardini e presso la scuola per l’infanzia Bechi. I lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico interessano diverse scuole, per un totale di poco più di 7,5 milioni.

Sono anche previste manutenzione straordinarie in scuole come Lavagnini, Verdi, Rapapatata, Acciaiuoli, Botticelli, Puccini, De Filippo B, Farfalla, Gallo Cristallo, Matteotti, Guicciardini. Tra i lavori anche quelli per il miglioramento acustico e interventi di efficientamento energetico: su quest’ultimo punto sono in corso lavori per oltre 4 milioni nelle centrali termiche di asili nido e scuole dell’infanzia in tutti i quartieri.

"La scuola e l’educazione dei più giovani sono la nostra priorità. Sono in corso lavori per rendere le nostre strutture scolastiche più moderne, efficienti e sicure - ha detto Funaro -. Quest’anno infatti sono in svolgimento, proprio in queste settimane di scuole chiuse, lavori importantissimi per 90 milioni di investimento, il doppio rispetto all’anno scorso. Ancora una volta l’amministrazione conferma che l’edilizia scolastica è una delle sue priorità". L’assessora all’Istruzione Benedetta Albanese ha parlato di "investimenti da record". "Stiamo rendendo le scuole strutture efficienti e funzionali per lo sviluppo dei più giovani, la comunità di domani", ha concluso.

Niccolò Gramigni