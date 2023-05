Scuole, festa di fine anno Musica e giochi al castello

Scuole di Scandicci in festa. Appuntamento il 31 maggio alle 16 al parco del castello dell’Acciaiolo. Animazione, giochi, musica: sono questi i contenuti di "Scuole in festa". L’iniziativa è organizzata dai comitati e dalle associazioni genitori dei tre comprensivi scolastici in collaborazione con il Comune di Scandicci. Sarà presente l’assessore all’istruzione, Ivana Palomba. Ospite della serata Skim. Ecco le varie iniziative: per l’Istituto comprensivo Vasco Pratolini, le classi della scuola Calvino organizzano Revival anni 70 e 80, le scuole Marconi e Pettini esibizioni musicali, giochi e attività motorie, la scuola Fermi l’orchestra, una mostra laboratorio di scienze, giochi sportivi. Per l’Istituto comprensivo Rossella Casini, le classi della scuola Toti il Kamishibai, la scuola Sturiale laboratori creativi, la Turziani una mostra, la Gabbrielli esibizioni musicali e una mostra espositiva, la XXV Aprile laboratori creativi e la mostra "Salviamo il pianeta: partiamo dalle api", la Rodari musica d’insieme, esperienze scientifiche, la mostra di prodotti realizzati dagli studenti, proiezioni del laboratorio di teatro. Le scuole dell’istituto comprensivo Altiero Spinelli (Mirò, Campana, Pertini, Spinelli) presentano il progetto "Il Giappone va a scuola", con la realizzazione di un percorso musicale, coreutico e teatrale della tradizionale giapponese, viaggio formativo attraverso la sensibilizzazione, la conoscenza e il rispetto di nuove culture. All’organizzazione di "Scuole in festa" partecipano e contribuiscono associazioni, attività e imprese del territorio di Scandicci.