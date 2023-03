Scuole ex Lambruschini e da Vinci Adesso i lavori possono cominciare

di Manuela Plastina

Stanno per partire i cantieri alla scuola Da Vinci e alle ex Lambruschini. La media di via Garibaldi è chiusa da maggio per un non rinviabile adeguamento sismico e statico. Dopo la chiusura della gara d’appalto, l’apertura delle buste e l’analisi delle relative offerte pervenute, sono in corso le verifiche amministrative che consentiranno di affidare il cantiere e farlo partire entro fine mese.

"Fino al termine dei lavori – ricorda il sindaco Giulia Mugnai - gli studenti resteranno nell’attuale soluzione provvisoria, ospiti dell’Oratorio Don Bosco. Qui saranno apportate delle migliorie anche in termini di offerta laboratoriale alternativa grazie al progetto di ‘scuola diffusa’, con lezioni sul territorio". Insieme all’adeguamento sismico e strutturale, verranno risistemati tutti gli impianti in nome dell’efficientamento energetico e del risparmio. Prevista anche l’insonorizzazione degli spazi, il rifacimento dei servizi igienici, la sostituzione degli infissi. Anche le ex scuole Lambruschini, chiuse da anni, sono pronte a riprendere vita. Dopo che la gara di appalto era andata deserta, il Comune ha fatto un nuovo bando stavolta chiamando direttamente le ditte interessate.

Le offerte sono arrivate: nei prossimi giorni sarà affidato il cantiere da avviare entro poche settimane e terminare in un anno e mezzo. I locali al piano terra dell’edificio nel centro di Figline ospiteranno la nuova biblioteca, una sala polivalente e l’archivio post-unitario. Saranno sistemate anche le facciate e il primo piano, realizzato il nuovo loggiato e riqualificati i giardini Morelli. "Sono due cantieri prioritari che finanzieremo con fondi comunali e con 2,8 milioni di euro di fondi Pnrr – sottolinea il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Enrico Buoncompagni -. Con un impegno e un lavoro lungo e faticoso, finalmente trasformiamo questo edificio inutilizzato nel ‘Palazzo della Cultura’".