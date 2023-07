Scuole e piazze, la collina rinasce Ma l’ex azienda agricola è una grana

San Vincenzo a Torri sarà la frazione centrale per lo sviluppo della zona collinare. È quella più popolosa e sulla quale sono concentrati progetti di sviluppo e novità infrastrutturali. L’intervento principale è la nuova scuola Enrico Toti, in costruzione in piazza Vezzosi. Un intervento da 2 milioni di euro, di cui 700mila da fondi nazionali. Il Comune (nella foto il sindaco Fallani) punta anche a inserirvi la materna di Marciola: così la Toti sarà la prima scuola montessoriana ad assicurare la continuità didattica dalla materna alla primaria. Ma il rifacimento porterà anche alla ristrutturazione di piazza Vezzosi, altro punto nodale tra i progetti in collina. La piazza avrà un arredo urbano e un assetto nuovi, tenendo conto del ruolo che giocherà la variante di San Vincenzo che sarà completata dalla Città metropolitana entro un anno e mezzo. C’è però un problema di non poco conto, il completamento del piano di recupero della ex azienda agricola Le Palle: sono già state realizzate le opere di urbanizzazione, ma il soggetto che avrebbe dovuto realizzare il progetto di edilizia residenziale per il momento non è in grado di partire. Né si sa se potrà farlo presto.

Completa il quadro delle opere che si devono concretizzare il recupero del Mulinaccio, in carico al Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno. Un altro obiettivo del Comune nell’area collinare è il recupero della piazza di San Martino alla Palma. C’è un progetto che l’amministrazione sta portando avanti, ma il fronte resta caldo viste le proteste continue dei residenti della frazione che chiedono maggiore attenzione.