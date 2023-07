Scuole e impianti cambiano livrea Lavori di restauro per 325mila euro

di Sandra Nistri

Scuole e impianti sportivi da ‘risistemare’, ma anche qualcosa da demolire. Un pacchetto di interventi di manutenzione edile composito e piuttosto cospicuo (oltre 325mila euro) quello appena approvato nell’ambito dell’accordo quadro in atto, che vedrà la maggior parte degli interventi in ponte realizzati nei mesi estivi, in particolare quelli delle scuole che dovranno essere conclusi entro la prima campanella del prossimo settembre. Gli altri dovranno comunque terminare entro il prossimo 5 dicembre. Diversi i plessi scolastici coinvolti dalle manutenzioni in ponte: al nido Rodari fra l’altro è prevista la sostituzione dello strato coibente in copertura mentre nel complesso della Radice sarà effettuata l’installazione di un sistema di protezione per l’accesso alla copertura.

Più complessi i lavori indicati nella perizia approvata per la scuola d’infanzia Azzurra di viale Ariosto che prevedono l’impermeabilizzazione della copertura, il recupero delle facciate e l’abbattimento di barriere architettoniche: in particolare sarà realizzata una piccola rampa con gli stessi blocchetti autobloccanti del marciapiede che circonda l’edificio con l’obiettivo di permettere il superamento di un dislivello tra un’aula e il giardino tergale.

Per gli impianti sportivi sarà interessato dai lavori il Palazzetto dello sport per il rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura. Fra tanti lavori anche una demolizione: quella della recinzione abusiva in maglia metallica e cordolo in calcestruzzo che delimitano impropriamente l’area adiacente al Palazzo Pretorio. Il lavoro sarebbe stato a carico di un privato che, però, non ha ottemperato all’ordinanza del Comune e si vedrà comunque addebitare le spese.