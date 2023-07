Scuole e asili, lavori per 43 milioni Estate di cantieri per 34 edifici

Adeguamenti statici e antincendio, manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti, interventi di riqualificazione e di correzione acustica, ma anche nuove costruzioni come il biennio dell’Isis da Vinci (importo complessivo 8 milioni di euro), i cui lavori sono in fase avanzata, e ristrutturazioni importanti come la scuola Don Milani (importo complessivo dei lavori quasi 13milioni di euro).Sono 34, quest’anno, le scuole e gli asili nido che saranno interesati dai cantieri.

"La nostra amministrazione sta investendo tanto e da tempo sui plessi della città, e continuerà a farlo. Anche quest’anno i lavori sono vari e importanti, e rispetto allo scorso anno l’importo per realizzare gli interventi è raddoppiato: ammontano a oltre 43milioni di euro, tra cui ci sono anche risorse che arrivano dal Pnrr’", afferma l’assessora Sara Funaro che ieri mattina – insieme alla presidente della Commissione Istruzione Laura Sparavigna, il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi e i tecnici del Comune – ha fatto un sopralluogo al cantiere allestito all’Istituto comprensivo Don Milani dove, dopo i lavori di bonifica e smaltimento delle parti della struttura contenenti cemento-amianto (in particolare pareti esterne e coperture) sarà oggetto di una profonda riqualificazione che prevede tra l’altro la realizzazione di nuovi solai, controsoffitti e pavimentazioni oltre al rifacimento di nuovi impianti elettrici, meccanici e ascensori.

"Con gli interventi che stiamo realizzando – ha spiegato Funaro – garantiremo efficienza, innovazione e sicurezza alle strutture e renderemo gli ambienti più belli e confortevoli. La Direzione dei Servizi tecnici sta facendo un grande lavoro per terminare i lavori per il rientro a scuola a settembre".

Con le risorse del Pnrr sono stati finanziati complessivamente, tra lavori estivi e non, 22 interventi di edilizia scolastica per un totale di quasi 45milioni di euro di cui poco più di 2milioni di euro di cofinanziamento del Comune; 13 interventi sono stati avviati nell’estate 2023 con finanziamento Pnrr.

In particolare, sul fronte degli asili nido, sono stati finanziati lavori in 10 strutture per un importo complessivo di oltre 12milioni e mezzo di euro di cui 1.977.400 euro di cofinanziamento del Comune. Per quanto riguarda la refezione scolastica, verranno realizzate due mense: quella della scuola Salviati e quella della Matteotti. Interventi di vario tipo sono in corso in 8 scuole: Carducci, Cairoli, Nuccio, Rodari, Gramsci, Don Milani, Dionisi, De Filippo Plesso B (piazza Dolci). Ad essi si aggiunge la demolizione e ricostruzione della scuola Ghiberti.

Tra le scuole interessate dai lavori di manutenzione straordinaria ci sono invece la Villino Carrand all’interno della scuola Boccaccio e De Filippo B, oltre alla Giotto (lavori alla facciata), Andrea Del Sarto (realizzazione nuovi controsoffitti), Montagnola (adeguamento delle aule) e Guicciardini (messa in sicurezza parapetti e facciate).

