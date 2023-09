Scuole dell'infanzia Scandicci: La Lega chiede Aule Multisensoriali

Aule multisensoriali nelle scuole dell’infanzia di Scandicci. E’ la richiesta avanzata dal consigliere della Lega Alessandro Salvadori e approvata all’unanimità dopo emendamenti dal consiglio comunale. "La scuola dell’obbligo – ha detto Salvadori – sta attualmente lavorando su temi come l’aumento delle differenze cognitive e motivazionali degli alunni, e, in generale, sulle difficoltà di molti bambini e ragazzi nel conseguire gli apprendimenti necessari allo sviluppo personale e per una positiva integrazione sociale. Il fenomeno è ancora più evidente, però, nei contesti dove permangono situazioni di disabilità che minano alla base sia le facoltà cognitive che relazionali".

Nel documento si invitano sindaco e giunta a valutare se vi siano le condizioni di prevedere un’aula multisensoriale nelle scuole di Scandicci attualmente presenti, in occasione di ristrutturazioni programmate o da programmare. Il tema prevalente è quello di progettare ambienti in cui sia possibile una formazione immersiva e in cui sia incoraggiata la partecipazione attiva dello studente al percorso educativo, garantendo al contempo benessere dell’intera comunità scolastica. Ci sono progetti dove questo è possibile fin da subito (nuova Fermi, nuova Toti), ma nelle altre scuole già realizzate, occorrerà una ricognizione per capire dove sia possibile inserire questo nuovo modello di aula.