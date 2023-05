Scuole: “Necessari 250 custodi in più solo a Firenze”

Firenze, 10 maggio 2023 - Per il prossimo anno scolastico per le scuole fiorentine ci sarebbe bisogno di almeno 250 unità di personale ATA in più, mentre per quelle toscane di almeno 1200. L’allarme arriva dai rappresentanti di Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals e Gilda Firenze durante il presidio di protesta sotto la sede dell’ufficio scolastico regionale al quale hanno partecipato i lavoratori dell’IC Caponnetto di Bagno a Ripoli le cui sette scuole oggi sono rimaste chiuse per sciopero. Da una di queste, l’elementare Marconi di Grassina, il 3 aprile fuggirono due bambini di sette anni, portando alla luce una carenza di custodi cronica denunciata da tempo sia dai sindacati che dalla stessa dirigente scolastica. Ma nonostante le denunce, l’episodio specifico e lo stato di agitazione, “nel previsto incontro in Prefettura fra sindacati e USR – ricordano i rappresentanti dei lavoratori - la vicedirettrice dell’ufficio scolastico dichiarò la indisponibilità ad autorizzare il personale richiesto. È stato inevitabile quindi dare seguito alla protesta, con sciopero dell’intera giornata per oggi e presidio”. Da qui lo sciopero. Alla manifestazione erano presenti anche alcune famiglie e studenti, oltre all’assessore del Comune di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti. Ma secondo i sindacati, il caso della Caponnetto è solo uno dei tanti. “Nelle scuole fiorentine mancano assistenti amministrativi, tecnici e soprattutto collaboratori scolastici. Abbiamo iniziato a dirlo prima dell’inizio dell’anno scolastico, con l’assemblea sindacale provinciale del 29 agosto; lo abbiamo ripetuto il 16 settembre in presidio proprio davanti all’Usr; lo abbiamo ribadito in ogni assemblea sindacale fino a oggi, spiegandolo anche a politici e amministratori locali e chiedendo loro di intervenire, affinché alle scuole fiorentine venisse assegnata una dotazione organica in deroga almeno il doppio di quella concessa”. Ma niente è cambiato e anche se le scuole avrebbero la possibilità di attivare contratti a tempo determinato di personale aggiuntivo a quello di base, non arrivano le autorizzazioni del direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale. “L’USR toscano è particolarmente restìo a concedere personale ATA in deroga alle scuole: ne ha concesso una media di 1,14 a istituto e dopo le nostre proteste è arrivato alla bellezza di una media di 1,39 a istituto. Numeri del tutto insufficienti rispetto alle necessità delle scuole”. La protesta di oggi, annunciano, è solo l’inizio.