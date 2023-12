Scuole, amministrazione in visita. Donati buoni acquisto per i libri

Regali di Natale speciali per le scuole comunali di Figline e Incisa: l’assessore alla formazione Francesca Farini ha visitato tutti i 16 plessi del territorio portando gli auguri dell’amministrazione comunale al personale, ai bambini e alle loro famiglie e come dono dei buoni per l’acquisto di libri.

"Sono lo strumento con cui scolpiamo il futuro tra i banchi di scuola – spiega -, preziosi compagni di svago. Con questi buoni, ogni plesso potrà ampliare l’offerta letteraria delle proprie biblioteche". Il valore complessivo della donazione è di 2200 euro grazie al contributo arrivato da una donazione di Human Company e Mini Owners Club. Nello specifico, sono stati consegnati buoni da 300 euro ai tre nidi comunali, da 400 euro alle quattro scuole dell’infanzia, da 600 euro alle sei scuole primarie e 900 euro per le medie. Per le elementari, 500 euro sono arrivati dal concorso "Disegna l’auto del futuro" che ha coinvolto gli studenti nel raduno del Mini Owners Club con Human Company Norcenni Girasole Village. I buoni potranno essere utilizzati acquistando libri in un negozio del territorio.

Ma c’è anche un altro regalo importante per i piccoli studenti: da gennaio coloro che usano il trasporto scolastico troveranno in servizio un nuovo scuolabus. È un pulmino da 28 posti comprato con 60 mila euro dalle comunali. Servirà tutte le scuole ampliando la flotta dei mezzi a disposizione.

"Manteniamo il servizio senza esternalizzarlo – conferma Farini -, quindi con una gestione diretta comunale sia per quanto riguarda i veicoli che per il personale. Le famiglie sono soddisfatte del servizio anche grazie a un rapporto di fiducia tra gli autisti e l’utenza, merito della professionalità e della cordialità che i nostri dipendenti mettono nel proprio lavoro".