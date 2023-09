Scuole, 200mila euro di lavori. Potenziato il servizio di trasporto

È ripartita venerdì l’attività scolastica nei vari plessi del territorio. L’istituto comprensivo conta in tutto 1300 fra ragazzi e bambini (120 quelli entrati quest’anno in prima elementare), ai quali si aggiungono circa 600 studenti alla scuola parificata Beata Giovanna, che ha classi dalla materna alle medie. In occasione del primo giorno di scuola, il sindaco Giampiero Fossi, accompagnato dalla dirigente scolastica Francesca Bini, ha portato i saluti alla media Paoli e all’elementare Leonardo da Vinci. "L’inizio della scuola è sempre un momento emozionante che ho vissuto da alunno, da professore e adesso da primo cittadino – ha detto Fossi –. Il percorso a volte può risultare difficile e impegnativo, ma si tratta di un viaggio importante di crescita personale, amicizie, relazioni sociali. Auguro a tutte le ragazze e ai ragazzi di accogliere con gioia questo nuovo anno". Intanto, ieri, ha preso il via anche il servizio di trasporto scolastico, potenziato per l’anno 20232024 grazie all’acquisto di un nuovo scuolabus, mentre la mensa partirà lunedì 25. L’attività di pre-scuola proseguirà con le stesse modalità dello scorso anno alle materne Rodari e di San Mauro. Per la Leonardo da Vinci invece il servizio di pre-scuola vero e proprio è ancora in fase di definizione, mentre i ragazzi che arrivano prima con lo scuolabus vengono sorvegliati nella biblioteca dagli educatori. Tanti anche gli interventi ai plessi. "Abbiamo sostituito la guaina del tetto alla don Milani e tinteggiato i locali mensa e la biblioteca della Leonardo da Vinci – ha proseguito il sindaco –. Abbiamo in programma un grosso lavoro alla palestra delle elementari del capoluogo con interventi sugli infissi e la sostituzione del piano palestra nei prossimi mesi. In tutto ai plessi scolastici sono stati destinati circa 200mila euro". Agli interventi si aggiunge il miglioramento sismico alla Ciampi di San Mauro a Signa, con fondi del Pnrr. Per consentire i cantieri gli alunni sono stati temporaneamente trasferiti alla Leonardo da Vinci.

Lisa Ciardi