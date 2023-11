Scuolabus, il nuovo servizio. Ecco le regole di buon uso

Un cartello su ogni scuolabus di Scandicci per ricordare l’importanza e sensibilizzare gli alunni e i genitori sulle buone regole da rispettare sugli scuolabus del servizio di trasporto scolastico cittadino.

L’iniziativa del Comune di Scandicci è possibile grazie alla disponibilità dell’azienda Tiemme Spa che ha in appalto il servizio. Un adesivo che sarà sistemato in tutti i mezzi che trasportano i ragazzi che ricorda le buone pratiche per un corretto uso del pulmino giallo. Si sale e si scende uno alla volta, non si mangia e non si beve, si allacciano le cinture di sicurezza, non si fa confusione. "Se urli disturbi l’autista" è scritto nell’immagine.

A Scandicci c’è un servizio misto per quanto riguarda il trasporto pubblico: lo scuolabus è per gli alunni della scuola dell’infanzia statale e comunale, e svolto secondo orari, percorsi e punti di raccolta stabiliti. Il servizio di accompagnamento durante il trasporto è assicurato da personale incaricato dal Comune.

Gli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado possono richiedere il servizio di trasporto comunale qualora abitino in zone non servite dai mezzi pubblici di linea, documentando l’impossibilità della famiglia a provvedere direttamente.

Per tutti gli altri alunni di elementari e medie gli spostamenti sono affidati al servizio pubblico locale. Le fermate sono quelle normali del bus.

Per le linee e negli orari frequentati in prevalenza dagli alunni della scuola primaria, il Comune organizza un servizio di accompagnamento ricorrendo a soggetti esterni.

