Firenze, 3 gennaio 2021 - E’ pronto il piano dell’AsI Toscana centro che questa sera il direttore generale Paolo Morello illustrerà all’assessore regionale alla Salute Simone Bezzini. Con il piano si intende garantire il rientro in classe in sicurezza dei ragazzi delle seconde e delle terze medie e del 50% di quelli delle superiori, per la prima settimana. Se poi tutto andrà bene, la percentuale salirà, nella seconda settimana dalla ripresa, al 75%.

Il progetto risponde alla delibera regionale del 21 dicembre, voluta da Bezzini per scongiurare che il riavvio dell’attività scolastica in presenza, da mercoledì, possa determinare un nuovo aumento del contagio. Proprio la circolazione del virus fra i ragazzi – e l’utilizzo di mezzi pubblici eccessivamente affollati – si era ipotizzato potesse essere fra le cause all’origine della seconda ondata epidemica.

La novità sostanziale riguarda l’utilizzo di tamponi antigenici rapidi Fujirebio, sia nella campagna di prevenzione, sia per la diagnosi. Si tratta dei migliori test antigenici sul mercato: negli studi toscani effettuati hanno ottenuto standard di livello sovrapponibile ai tamponi molecolari, con il vantaggio di offrire una risposta in tempi rapidi dai laboratori, in quanto la processazione viene effettuata su macchinari diversi rispetto a quelli su cui viaggiano i tradizionali molecolari che continuano a costituire il gold standard per la diagnostica.

Tra l’altro, proprio in queste ore, il ministero della Salute ha concluso il lavoro che introduce, insieme al test molecolare, anche il test antigenico per quanto riguarda la conferma di caso, dopo che, in tal senso, si era pronunciato l’European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc).

In una situazione epidemiologica dinamica, la casistica toscana di nuovi positivi rilevata dal 28 dicembre a ieri, è rappresenta per il 12,5% da popolazione minorenne: in termini numerici si tratta di 330 casi su 2.631. Non pochi, con le scuole chiuse. Dunque, per la sicurezza dei ragazzi, il progetto prevede due ambiti d’intervento. Il primo riguarda la diagnostica dei ragazzi con sintomi, che si manifestano o fuori dall’ambito scolastico o durante l’orario di lezione in presenza. Il secondo è relativo alla prevenzione. E proprio la campagna di screening rappresenta la grande novità (sempre con test Fujirebio). Partirà il 15 gennaio.

L’obiettivo è testare in modo ricorrente campioni di popolazione delle scuole superiori alla ricerca di asintomatici che potrebbero diffondere il virus, dunque chiudere il cerchio con i contatti stretti prima che il contagio si estenda. Saranno effettuati 10mila test ogni settimana (cento ragazzi in cento scuole superiori), su base volontaria, nei territori dell’Asl Toscana centro. Le scuole saranno individuate in collaborazione con l’Agenzia regionale di sanità nei territori considerati a maggior rischio.

Il progetto prevede l’allestimento di gazebo walk-through, a rotazione fuori dalle scuole, o alle vicine fermate del bus. I tendoni saranno gestiti dalle associazioni del volontariato sociale che già adesso attivi nel servizio di drive through.