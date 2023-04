Scuola secondaria di primo grado Granacci di Bagno a Ripoli

Sentiamo spesso parlare di parità di genere e ci siamo chiesti in cosa consista: abbiamo scoperto che la parità di genere si riferisce alla parità tra donne e uomini rispetto ai loro diritti, trattamento, opportunità, risultati economici e politici. L’articolo 3 della Costituzione italiana afferma che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

La parità di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma la condizione necessaria per un mondo migliore, sostenibile e in pace: la risoluzione 1325 dell’ONU riguarda proprio i diritti delle donne, la pace e la sicurezza. Le donne di tutto il mondo sono menzionate esplicitamente in relazione all’impatto della guerra su di loro e al contributo delle stesse nella risoluzione dei conflitti per una pace durevole. Solo garantendo alle donne e alle ragazze parità di accesso all’istruzione e alla rappresentanza nei processi decisionali, si potrà promuovere economie sostenibili di cui potranno beneficiare la società e l’umanità intera. Ciononostante, donne e ragazze continuano a subire discriminazioni e violenze nelle varie del mondo: se nel 2012, in Europa, i tassi di iscrizione scolastica erano gli stessi per le ragazze e per i ragazzi, ancora oggi, in Africa, in Oceania e in Asia occidentale le ragazze incontrano ostacoli nell’accesso alla scuola primaria e secondaria.

L’Italia è il Paese che negli ultimi dieci anni ha realizzato i maggiori progressi in Europa per quanto riguarda la parità di genere, ma anche da noi resta comunque molto da fare: infatti, secondo l’indice di assoluta parità tra uomini e donne, siamo a quota 63,5 ovvero 14esimi su 28 Paesi della Unione europea. A differenza dell’Afghanistan, che risulta uno dei peggiori paesi per una ragazza per crescere e che ha la maggior percentuale di donne che subiscono violenze dall’uomo. Per questo l’Afghanistan avrebbe dovuto elaborare una strategia per l’Agenda 2030 impegnandosi a porre fine a tutte le forme di discriminazione delle donne. Negli ultimi 20 anni ci sono stati progressi, ma la perdita di controllo sul territorio afghano da parte dei Paesi Occidentali desta grande allarme per l’universo femminile. La parità di genere resta quindi un obiettivo fondamentale che l’umanità intera deve raggiungere per rendere il mondo un posto migliore.