Scuola Radice Via alla svolta ’green’

di Sandra Nistri

Una scuola sempre più ‘green’ almeno per quanto riguarda le ‘luci’. La giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici di illuminazione della scuola primaria Lucio Lombardo Radice di via Tommaseo con l’obiettivo primario del risparmio energetico. I lavori, che potranno contare su un contributo di 130mila euro da fondi Pnrr per il capitolo dell’efficienza energetica dei Comuni, prevedono la sostituzione di tutti gli attuali apparecchi illuminanti del plesso scolastico, dotati di lampade fluorescenti e lampade a scarica, con apparecchi a tecnologia Led che riescono ad unire i benefici derivanti dai consumi ridotti ai bassi costi di manutenzione. Fra i vantaggi, anche la lunga durata della vita media delle sorgenti luminose che non tendono a spegnersi improvvisamente esaurita la loro vita utile ma diminuiscono gradualmente il loro flusso luminoso iniziale fino ad esaurirsi. La sostituzione riguarderà tutti gli ambienti: ingressi, corridoi, aule, refettori, palestra, servizi igienici e spogliatoi e anche locali tecnici e di servizio oltre che le aree esterne. Le opere in ponte non scatteranno però subito ma nel 2024, come sottolinea la vicesindaco Claudia Pecchioli:

"Continuiamo – dice - a investire e a reperire risorse per migliorare i nostri plessi scolastici.

Con questo progetto, che sarà realizzato la prossima estate, andiamo a intervenire sui corpi illuminanti e a migliorare l’efficienza degli impianti della scuola Radice che proprio in queste settimane è oggetto di importanti interventi di adeguamento sismico e manutenzione".