Scuola Pettini "I lavori vanno a singhiozzo"

Scuola Pettini, ancora in stallo i lavori. Va avanti la protesta dei cittadini di via della Pieve contro l’amministrazione per i mega ritardi che hanno bloccato ancora il completamento della scuola. "Di nuovo – racconta uno dei residenti della zona – il cantiere va a singhiozzo da oltre un mese. E meno male che l’arrivo degli operai a dicembre doveva essere il miracolo di Natale. Alla fine siamo convinti che sarà il nuovo sindaco a ereditare la scuola coi suoi ritardi e tutte le assurdità alle quali abbiamo dovuto assistere".

A dicembre la giunta aveva dato il via a una delibera con la quale si approvava una transazione con l’impresa che stava eseguendo i lavori, ridefinendo tempi e penali. Gli operai erano così tornati sul cantiere per completare l’intervento. Eppure, la storia sembra essere durata poco. "Da un mese – dicono ancora i cittadini – non vediamo più interventi. Vorremmo capire cosa è successo, visto che ci era stato detto che ormai la situazione era risolta".

L’amministrazione fa sapere che, dalla seconda settimana di gennaio, nel cantiere della scuola Pettini sono in corso lavori di finitura con la realizzazione di opere in cartongesso, controsoffitti e imbiancatura, tutti interventi in locali interni. È inoltre in corso la realizzazione della fondazione nel giardino. Nel frattempo, sono stati ordinati i materiali per gli impianti, che arriveranno la settimana prossima, quando inizieranno le installazioni. Ieri durante il nostro sopralluogo il cantiere era animato, ma i cittadini sostengono che le presenze nell’ultimo mese sarebbero state ridotte e a singhiozzo. I lavori di sistemazione della scuola erano inseriti nel bando periferie (governo Renzi) e sono iniziati nell’estate 2019; costo totale di circa 5 milioni di euro. Il cronoprogramma condiviso con lo Stato e a cui era collegato l’ingente finanziamento, prevedeva la conclusione dei lavori entro il 3 agosto 2020 e così, ovviamente, non è stato.

Quattro anni di attesa, tempi ridefiniti ogni volta, proteste infinite. Il progetto prevedeva il raddoppio della struttura, diventata troppo angusta, viste le nuove urbanizzazioni di Badia a Settimo. Ma la scuola è ancora praticamente un cantiere. Il piazzale antistante si allaga dopo ogni pioggia, e ovunque si vedono interventi incompiuti. Per la fine dei lavori devono essere completati tutti gli impianti della nuova ala del plesso; è prevista la sistemazione del giardino nell’ala vecchia della scuola, più il completamento del parcheggio che in questi anni è stato ‘croce e delizia’ dei genitori.