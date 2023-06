Scuola Pascoli, domani la reunion tra ex insegnati, alunni e amici

Ex insegnanti ed ex alunni, ma anche docenti attuali e, magari, familiari dei piccoli iscritti. È una reunion di chi, anche se in epoche diverse, ha frequentato le aule della scuola primaria Pascoli l’iniziativa in programma, domani dalle 20, alla Casa del popolo di Quinto Alto in via Venni. In particolare, durante la serata, saranno proiettati una serie di filmati relativi alla storia della scuola: i partecipanti poi sono invitati a portare foto e documenti legati alla Pascoli anche in vista dei prossimi festeggiamenti per la celebrazione dei primi 120 anni di vita della scuola di via Fratelli Rosselli. La serata si concluderà con una cena a base di crostini, pizza e una bevuta con un contributo previsto di 15 euro. Per prenotazioni è possibile telefonare alla Casa del popolo di Quinto dalle 18 alle 24.