Scuola Pascoli compie 120 anni. La storia in un libro di foto e ricordi

L’anno prossimo la scuola primaria Pascoli di Quinto Basso compirà ben 120 anni di vita. Inaugurata nel 1905 la sede di via Fratelli Rosselli ha visto passare generazioni di alunni e insegnanti che già dall’anno scorso stanno preparando i festeggiamenti per il 2025 anche attraverso alcuni appuntamenti ‘a tavola’. L’ultimo è una cena alla Casa del popolo di Quinto Alto con la partecipazione di oltre 80 ospiti tra i quali l’assessore alle politiche scolastiche Sara Martini e il dirigente dell’Istituto Comprensivo Gino Strada (di cui la Pascoli fa parte) Domenico Rodolfo Sarli.

"Anche durante questa iniziativa – racconta Mario Berti, tra gli organizzatori della serata e ex alunno della scuola dal 1953 al 1958 – è continuato ad arrivare materiale sulla storia della Pascoli. Si è infatti costituito un comitato per preparare al meglio la celebrazione dei 120 anni dell’istituto che, da diversi mesi, sta raccogliendo, fotografie risalenti a diversi periodi, pagelle, documenti, racconti dei diversi protagonisti e quello che abbiamo è già consistente. Fra l’altro ci sono interessanti testimonianze relative agli anni Settanta quando nella scuola venne introdotto il tempo pieno, ma anche a periodi precedenti o più recenti, compresi gli ultimi anni scolastici".

L’obiettivo è quello di arrivare a una sintesi con una pubblicazione e con una serie di iniziative che però non si limiteranno al solo amarcord per la Pascoli: "L’idea – prosegue infatti Berti – è quella di dare uno spaccato a tutto tondo dell’intero quartiere di Quinto Alto che, negli anni Cinquanta e Sessanta in particolare, era molto diverso da quello attuale, con la presenza di ben quindici negozi, panetterie, macellerie, alimentari, la mesticheria, la latteria solo per citarne alcuni. Vorremmo quindi dare un’immagine più ampia; per questo sono state coinvolte realtà come i circoli e associazioni del quartiere e la parrocchia che hanno partecipato alla cena insieme agli insegnanti, ex docenti e ex alunni". E ci sono compagni di banco che si ritrovano anche se su posizioni diverse: è il caso dell’assessore all’urbanistica Damiano Sforzi e del capogruppo consiliare di IV on.Gabriele Toccafondi, oggi all’opposizione: hanno studiato insieme alle elementari con la maestra Fiorangela Biagetti e ora sono su sponde politicamente opposte.