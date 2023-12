Scuola Montessoriana. Si va verso la fine dei lavori

Proseguono, con un importante step, i lavori per la realizzazione della nuova scuola montessoriana Toti a San Vincenzo a Torri. La ditta che si è aggiudicata l’appalto ha infatti già ultimato la struttura in cemento armato del plesso che sarà concluso nel 2024. A intervento ultimato la scuola sarà su due piani con cinque aule, un atrio d’ingresso che avrà funzione di agorà e una mensa: "L’anno nuovo – dice il Sindaco Sandro Fallani – inizia con una buona notizia per San Vincenzo a Torri, per tutta la Val di Pesa, per le nostre colline e in generale per la nostra città, la costruzione della nuova scuola Toti è adesso ad un punto importante di avanzamento e c’è l’impegno per concludere l’opera in tempi rapidi e con il massimo dell’attenzione alla qualità costruttiva. Ricordiamo la scelta fatta dall’Amministrazione Comunale in un momento di calo demografico diffuso, rilanciando e ottenendo a San Vincenzo il massimo del livello didattico con una nuova scuola montessoriana; la nostra decisione è stata condivisa da una comunità locale sempre protagonista e particolarmente attiva per la buona crescita delle nuove generazioni". Dei 2 milioni e 40 mila euro (questo l’importo totale fissato da quadro economico per il progetto) stanziati per la realizzazione della nuova primaria Toti in piazza Vezzosi, 700 mila euro sono stati finanziati dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca Miur a seguito della partecipazione del Comune di Scandicci ad un bando per l’attuazione di interventi strutturali. Il progetto prevede anche la realizzazione di parcheggi e spazi sosta funzionali alle attività della scuola.