Scuola Michelet, riscaldamento ko. E i bambini rimangono a casa

di Manuela Plastina

Ieri i piccoli studenti della Michelet sono rimasti a casa. Niente scuola perché mancava il riscaldamento. Da giovedì ormai non funzionavano più i termosifoni, con caldaia rotta all’improvviso proprio nel periodo dell’anno più freddo.

I tecnici, chiamati subito dalla dirigenza scolastica e dal Comune di Bagno a Ripoli, hanno verificato che si trattava di un problema molto serio, tale da dover richiedere il ricambio totale di tutta la centrale termica del complesso scolastico.

Giovedì e venerdì i giovani studenti della scuola primaria pubblica di Antella sono stati in classe per la normale didattica, anche se senza riscaldamento.

Ma, garantisce la dirigenza scolastica dell’istituto comprensivo Caponnetto, non hanno mai patito il freddo, grazie al calore rimasto dai giorni precedenti di pieno funzionamento della caldaia.

La stessa garanzia non poteva essere data invece per il primo giorno della nuova settimana: con la scuola chiusa nel weekend e temperature esterne rigide, al rientro in classe ieri mattina i ragazzi avrebbero trovato troppo freddo.

Così il sindaco Francesco Casini ha firmato l’ordinanza di chiusura del plesso scolastico per la mattinata di ieri e la circolare della preside ha avvisato le famiglie di lasciare i ragazzi a casa.

Ieri i tecnici hanno concluso definitivamente l’installazione e il collaudo della nuova centrale termica "che abbiamo reperito in tempi che possiamo definire record, considerando l’importanza del guasto" sottolinea l’assessore alla scuola Francesco Pignotti ringraziando uffici, scuola e ditta che hanno permesso di chiudere la scuola per un solo giorno.