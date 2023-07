Scuola media, incubo container Aule trasferite alla primaria Alighieri

L’assessore scrive ai genitori dei ragazzi della media del comprensivo di Borgo San Lorenzo. Perché ci sono novità. E anche qualche disagio da sopportare, nei prossimi mesi. Perché è stato avviato un importante investimento sull’edificio scolastico, per renderlo simicamente sicuro e ammodernare gli spazi: ben 5 milioni di spesa. Ma cantiere e attività scolastica non sono compatibili, e allora si sono trovate alternative, rese necessarie anche da un problema tecnico eo progettuale. Qualcuno deve aver sbagliato qualcosa, perché, avviati i lavori, si sono dovuti rivedere subito gli interventi, con un allungamento dei tempi. A settembre non si sarà pronti. E allora la decisione di un trasferimento, per sei classi – due sezioni – che saranno retrocesse dalle medie all’elementari. Saranno ospitate, per due-tre mesi, dalla primaria Dante Alighieri in via Leonardo da Vinci: aule sicuramente belle e adeguate perché sono quelle, al piano terra, dell’edificio inaugurato pochi mesi fa. Nel frattempo, il Comune ha chiesto finanziamenti alla Regione per noleggiare alcuni prefabbricati per le stesse classi, da collocare nel piazzale retrostante la scuola per sei mesi. "In questo modo – dice la vicesindaco Cristina Becchi – garantiremo maggiore sicurezza ai ragazzi, un ordinato svolgimento delle lezioni, rendendo possibile un più rapido svolgimento dei lavori. E’ un intervento complesso, necessario e inderogabile, per la tutela della scuola e degli studenti. Comprendiamo lo sforzo che chiediamo a tutti, e ci scusiamo dei disagi, ma ne vale la pena perché poi si potrà mettere a disposizione una struttura moderna, adeguata e soprattutto sicura." Oltre all’adeguamento dell’edificio che ospita la scuola media, in via don Minzoni, sono previsti interventi per il risparmio energetico, dalla sostituzione degli infissi alla realizzazione del cappotto termico. E gli spazi interni dell’ala oggetto dei lavori saranno resi più funzionali. Prevista anche la realizzazione di un auditorium, oggi mancante.

Paolo Guidotti