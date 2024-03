Scuola media di San Francesco. Lavori al via

Al via la realizzazione della nuova scuola media di San Francesco. Il primo passo del percorso è stata la presentazione pubblica del progetto. L’intervento, finanziato con i fondi del Pnrr per un importo di 7,2 milioni di euro, prenderà avvio nelle prossime settimane e si concluderà entro la fine del 2026. La costruzione delle nuove scuole medie non solo migliorerà le infrastrutture educative del Comune, ma contribuirà anche a garantire un ambiente di apprendimento moderno e funzionale per le generazioni future. "Si tratta dell’investimento pubblico più importante della storia del nostro Comune - dice il sindaco di Pelago, Nicola Povoleri (in foto) -. Abbiamo un’opportunità unica, quella di costruire una scuola da zero, mettendo al centro il modello educativo Dada, adottato da anni dal nostro Istituto e su questo costruire spazi e laboratori. Sarà una scuola moderna, efficiente e innovativa. Una scuola che grazie a tutto il personale scolastico già rappresenta un’eccellenza per il nostro territorio, visto che l’Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa ha inserito a febbraio il nostro Istituto tra le venti Scuole polo del movimento delle avanguardie educative e capofila per gli ambienti di apprendimento, l’outdoor education e il debate".

"Abbiamo lavorato con i progettisti e la dirigente scolastica Elena Pierucci per far sì che questo progetto, vincitore di un concorso nazionale promosso dal Ministero dell’Istruzione, potesse calarsi al meglio sul nostro territorio e sulle esigenze didattiche di tutto il personale scolastico - aggiunge l’assessore competente Giacomo Bracaglia -. Sarà una scuola aperta al territorio, con spazi per l’intera comunità da utilizzare in orario extra scolastico come vero polo culturale per tutta la cittadinanza".