Scuola Maxi pacchetto di lavori Investimento da 350mila euro

di Sandra Nistri

Un maxi pacchetto di lavori, nei mesi estivi, per interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria nelle scuole del territorio calenzanese, con un investimento totale di 350mila euro. L’opera più impattante, anche dal punto di vista economico (ben 250mila euro totali), è già in corso alla scuola secondaria di primo grado Arrighetto da Settimello dove si sta intervenendo su alcune strutture in cemento armato per garantire l’adeguamento normativo della staticità dell’immobile. Sempre nello stesso plesso, poi, sono in programma lavori di manutenzione sugli infissi delle finestre, per un costo di circa 10mila euro, che prevedono la modifica di tutti i meccanismi di apertura concordata dall’ufficio tecnico e dalla dirigenza dell’Istituto comprensivo. Ancora alla Arrighetto da Settimello e alla scuola primaria don Milani è poi in calendario un intervento di manutenzione straordinaria ai frangisole. Sempre alla don Milani sarà fatta una sostituzione definitiva di una tubazione del teleriscaldamento. Il nido Il Trenino sarà invece interessato dalla sostituzione dei pannelli radianti, con manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento e la sostituzione della pavimentazione in legno di alcune aule per un importo di circa 50mila euro. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, sono previste le imbiancature delle prime classi delle scuole primarie e delle balze della scuola dell’infanzia Collodi. Alla palestra Mascagni infine saranno effettuate la tinteggiatura del magazzino e la sostituzione delle porte degli spogliatoi: "Anche quest’anno i nostri uffici – commentano il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Alberto Giusti (in foto) e l’assessore all’Istruzione Laura Maggi – hanno predisposto un importante piano di manutenzione straordinaria per gli edifici scolastici nella stagione estiva. L’intervento sulla scuola Arrighetto da Settimello è di particolare rilevanza così come quello sul nido Il Trenino. Le strutture saranno pronte a settembre, in modo che i nostri studenti e le nostre studentesse possano trovare, alla prima campanella, delle scuole accoglienti e con impianti in piena efficienza".