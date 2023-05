Scuola marescialli, il giorno del giuramento Scelta di vita votata all’intera comunità

Suggestiva e densa di significati si è tenuta ieri alla caserma Maritano, sede della Scuola Marescialli, la cerimonia del giuramento e conferimento degli alamari agli allievi del 12° corso triennale. Presenti il Comandante dell’Istituto, Gen.D. Pietro Oresta, autorità militari della Regione, civili e religiose.

E il Maresciallo Giuseppe Giangrande, Medaglia d’oro al valor civile, i parenti del Maresciallo Capo Ettore D’Amore, Movm alla memoria, cui è intitolato il 12° corso. Comandante di Stazione Carabinieri, l’11 settembre 1959 a Orgosolo (Nuoro) si distinse per l’eroico sacrificio "...da solo e con sprezzo della vita affrontava temibile malvivente armato ed appostato. Colpito a morte, trovava la forza di scagliare una bomba a mano che metteva in fuga il malvivente..". 1959-2023: ma l’Arma non dimentica i suoi uomini. I suoi Caduti.

Solenne la cerimonia di giuramento, l’importanza dell’impegno assunto di fronte allo Stato e ai cittadini che saranno chiamati a servire. Entusiasmo da parte di familiari e amici salutati dalle note della Fanfara della Scuola. Il Gen. Oresta ha ricordato la validità di una formazione che mira ad una cultura fatta di valori immutabili, fissi e senza tempo. E di competenze in continuo aggiornamento, al passo con il rapido cambiamento della società. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale il presidente del Consiglio Luca Milani. "Esprimo il grande apprezzamento e stima che la cittadinanza e le Istituzioni hanno nei confronti dell’Arma e dei suoi allievi Marescialli, per il costante contributo alla vita sociale e alla sicurezza della comunità. Gli alamari come elemento distintivo degli appartenenti all’Arma fin dalla sua fondazione". Milani ha salutato i parenti "per i valori che sono riusciti a trasmettere" e gli allievi per "una scelta di vita votata alla comunità".

g.sp.