Scuola Mancano custodi, eccone mezzo

di Manuela Plastina

I numeri del personale scolastico che da settembre lavorerà all’istituto Caponnetto di Bagno a Ripoli sanno di ironia: saranno 20,5 persone. Fino a giugno erano 20 custodi per tutti i 7 plessi scolastici del vasto comprensivo, sparsi tra le maggiori frazioni ripolesi. Di questi solo 5 lavoravano nella scuola elementare Marconi di Grassina che accoglie 250 studenti: due in turno la mattina, tre il pomeriggio. Pochi per garantire tutti i servizi e la corretta sicurezza.

La carenza denunciata da anni dalla dirigente scolastica Maria Luisa Rainaldi era esplosa agli inizi di aprile quando due bambini di 7 anni erano riusciti a sfuggire ai controlli: scappando dalla palestra della Marconi e poi infilandosi sotto la recinzione, erano riusciti a prendere un bus di linea, scendere a Firenze e girare per il centro della città. Quell’episodio ha portato l’attenzione di tutti sul tema sicurezza, impossibile da garantire con così poco personale. Ma le cose non cambiano.

"C’è stato solo un lieve miglioramento – dice la professoressa Rainaldi –: nelle previsioni, c’era un ulteriore riduzione a 18 del personale, quindi due in meno. Siamo riusciti a tornare a 20 più una unità aggiuntiva, ma che va a coprire anche mezzo turno di un part time".

Dunque la dotazione in organico della Caponnetto per il prossimo anno sarà di 20,5. Con quel mezzo custode che fa amaramente sorridere.

"L’attribuzione da parte dell’ufficio scolastico regionale – ricorda la preside – è regolata da parametri ministeriali basati sui numeri: non tengono conto di singole complessità scolastiche che i dirigenti come me hanno il dovere di segnalare".

La Marconi per esempio è un plesso vastissimo, su più piani, con corridoi lunghi e ampi che non si guardano tra loro. Tutto intorno poi c’è un grande parco verde. Molto bella, ma difficile da tutelare proprio per le sue peculiarità. Tre o addirittura due custodi in servizio a turno non possono fare tutto. Intanto la Caponnetto continua a riscuotere grande successo tra le famiglie: nonostante la flessione anagrafica, in tanti si sono iscritti alla media Redi anche da fuori zona, in particolare Firenze sud e il Chianti.