Scuola, la Città metropolitana di Firenze contro l'accorpamento di istituti

Il consigliere Enrico Carpini

Firenze, 1 marzo 2023 – Un forte e deciso no. E' la posizione della Città metropolitana di Firenze che, nella seduta di oggi del Consiglio metropolitano, ha espresso “contrarietà alla riduzione del personale dirigente degli istituti scolastici e all'accorpamento delle scuole" determinato a livello di governo nazionale. È stata infatti approvata una mozione dove si valuta "come negativo il taglio alle dotazioni organiche dei dirigenti (se ne stimano 40 in meno solo in Toscana) e il suo effetto sul sistema scolastico, con conseguenze anche sull'attività di gestione dell'edilizia scolastica per le scuole superiori, di competenza degli enti di area vasta". L'atto è stato avanzato dai consiglieri di Territori beni Comuni Enrico Carpini e Lorenzo Falchi e sottoscritto dai consiglieri Pd (tra cui il delegato alla scuola per l'area fiorentina Massimo Fratini) e Iv. I consiglieri del centrodestra si sono astenuti.

Nic.Gra.